Уголовное дело в отношении бывшего главы Челябинска прекращено

Сергею Давыдову удалось избежать колонии. Хотя ему грозило до 4 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда, сегодня, 5 марта, в отношении бывшего сити - менеджера Челябинска Сергея Давыдова, прекращено уголовное дело. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

Отметим, что по данной статье бывшему чиновнику грозило до четырёх лет колонии. Но он отделался штрафом в размере 40 000 рублей.

Следствием установлено, что пока Давыдов был у власти, он нанёс крупный ущерб муниципальному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети», которое обеспечивала теплом весь город. Из-за действий экс-главы МУП «ЧКТС» переплатил ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» несколько миллионов рублей.

В сентябре 2017 года Сергей Давыдов бал задержан по статье «Мошенничество», но позже её переквалифицировали. Свою вину Давыдов признал и частично погасил ущерб, в связи с чем, ФСБ подала ходатайство в суд о прекращении уголовного дела.