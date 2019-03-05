Криминал

Виктория Грей
5 Марта, 2019 15:25

Уголовное дело в отношении бывшего главы Челябинска прекращено

Сергей Давыдов в суде.
Источник: Surfingbird.com
#главагорода

#уголовноедело

#Давыдов
Челябинск, 05 Марта - DIXINEWS.

Сергею Давыдову удалось избежать колонии. Хотя ему грозило до 4 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Советского районного суда, сегодня, 5 марта, в отношении бывшего сити - менеджера Челябинска Сергея Давыдова, прекращено уголовное дело. Он обвинялся в превышении должностных полномочий.

Отметим, что по данной статье бывшему чиновнику грозило до четырёх лет колонии. Но он отделался штрафом в размере 40 000 рублей.

Следствием установлено, что пока Давыдов был у власти, он нанёс крупный ущерб муниципальному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети», которое обеспечивала теплом весь город. Из-за действий экс-главы МУП «ЧКТС» переплатил ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» несколько миллионов рублей.

В сентябре 2017 года Сергей Давыдов бал задержан по статье «Мошенничество», но позже её переквалифицировали. Свою вину Давыдов признал и частично погасил ущерб, в связи с чем, ФСБ подала ходатайство в суд о прекращении уголовного дела.

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