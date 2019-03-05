Общество

Виктория Грей
5 Марта, 2019 14:15

Жители Самары определили «лидеров» благоустройства на 2019 год

Парк Металлургов в Самаре.
Источник: Topparki.ru
#благоустройство

#Самара

#жители
Самара, 05 Марта - DIXINEWS.

Открытое голосование проходило с 1 по 3 марта. В нём приняли участие около 85 тысяч жителей.

Жителям Самары представилась возможность выбрать, какой объект города нуждается в благоустройстве в этом году, сообщает пресс-служба администрации города корреспонденту ИА DixiNews.

В список приоритетных объектов попали 20 «номинантов», которые прошли предварительный отбор заявочной компании.

Самое большое количество голосов набрали четыре общественных пространства Самары. Так, 15 тысяч голосов набрал парк Металлургов, 12 тысяч граждан отдали свои голоса за территорию, прилегающую к Храму Кирилла и Мефодия с Солнечной улицы. Более 9 000 человек проголосовали за обновление Крымской площади, ну и замыкает лидерскую четвёрку сквер имени В.Фадеева с 8 тысячами голосами.

Стоит отметить, что самое главное в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» это то, что активные и неравнодушные граждане Самары контролируют ход и качество выполняемых работ. В этом году благоустройство начнётся в мае.

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