КПРФ пожелала россиянкам «всего самого нилучшего» на 8 марта

Плакаты с ошибкой появились в одном из городов по инициативе коммунистов. Вскоре их заменят на исправленные.

Отделение КПРФ в Кургане разместило на улицах города плакаты с поздравлениями в адрес женщин, приуроченными к 8 марта, в которых содержалась курьёзная ошибка. В результате смысл послания сменился на полностью противоположный, сообщает паблик «Вконтакте» «Блог Ильи Винштейна».

- Коммунисты решили поздравить женщин с 8 марта, но даже не проверили поздравление. Случился казус. «Пусть весна наполнит Ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Всего самого НИЛУЧШЕГО Вам и Вашим близким», - сказано в сообщении блога.

К посту прилагается фотография с площади Ленина, которая подтверждает правдивость сообщения. Как пишет «Znak.com», в местном КПРФ назвали произошедшее технической ошибкой и приняли решение заменить все плакаты исправленными версиями.

Коммунисты также выразили надежду, что все адекватно отнесутся к данному курьёзу и призвали «не махать шашкой».