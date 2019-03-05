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Константин Большаков
5 Марта, 2019 13:20
Российскому СМИ пришлось извиниться перед Госдумой
Вячеслав Володин.
Источник: News24-7.ru
Екатеринбург, 05 Марта - DIXINEWS.
Ранее издание опубликовало статью, что россиянам могут запретить покупать машины, не имея гаража. В нижней палате парламента возмутились подобными сообщениями, не имеющими под собой оснований.
Екатеринбургское агентство «Ura.ru» принесло извинения депутатам Государственной думы за новость о том, что россиянам якобы хотят запретить приобретать автомобили, не имея гаража или парковочного места. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».
- Агентство «Ура.ру» извинилось перед депутатами за свой материл о якобы запрете на покупку автомобилей без гаража, - сообщает твиттер Госдумы.
В частности, в сообщении агентства сказано: «Служебное расследование обнаружило нарушения при подготовке материала. Приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки».
Напомним, сразу после выхода материала спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал провести проверку в отношении агентства «Ura.ru» и выяснить, кто является его учредителем. Скандальная статья была опубликована в середине февраля.
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