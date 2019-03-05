Российскому СМИ пришлось извиниться перед Госдумой

Ранее издание опубликовало статью, что россиянам могут запретить покупать машины, не имея гаража. В нижней палате парламента возмутились подобными сообщениями, не имеющими под собой оснований.

Екатеринбургское агентство «Ura.ru» принесло извинения депутатам Государственной думы за новость о том, что россиянам якобы хотят запретить приобретать автомобили, не имея гаража или парковочного места. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

- Агентство «Ура.ру» извинилось перед депутатами за свой материл о якобы запрете на покупку автомобилей без гаража, - сообщает твиттер Госдумы.

В частности, в сообщении агентства сказано: «Служебное расследование обнаружило нарушения при подготовке материала. Приносим искренние извинения депутатам и всем, кто мог пострадать от искаженной трактовки».

Напомним, сразу после выхода материала спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал провести проверку в отношении агентства «Ura.ru» и выяснить, кто является его учредителем. Скандальная статья была опубликована в середине февраля.