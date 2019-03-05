Адвокат назвал истинную причину катастрофы Ту-154 в Чёрном море

По его мнению, виновны в трагедии могут быть заправщики самолёта. Защитник требует от СК РФ возбудить уголовное дело из-за халатности работников аэропорта.

Представляющий интересы родных погибших при авиакатастрофе Ту-154 адвокат Игорь Трунов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

Как считает Трунов, такое дело необходимо завести в отношении сотрудников аэропорта Адлер, которые занимались дозаправкой самолёта. Защитник полагает, что официальная версия о вине пилота имеет серьёзные противоречия, а при дозаправке лайнера пассажиры остались на борту. В результате этого произошла перезаправка самолёта, пишут РИА «Новости».

В связи с этим, полагает адвокат, причиной катастрофы Ту-154 стали экономия на топливе и обслуживании вкупе с халатностью и недосмотром наземных служб аэропорта.

Напомним, Ту-154 министерства обороны РФ, летевший из Сочи в Сирию, упал в Чёрном море 25 декабря 2016 года. Погибли все 92 человека, находившиеся на его борту.