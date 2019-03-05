В Москве отремонтируют жилой дом 1900 года постройки

Планировка помещений и архитектурный вид здания сохранятся. Москомэкспертиза уже согласовала всю документацию.

В Старосадском переулке подвергнется капитальному ремонту шестиэтажное здание, которое было построено в 1900 году. Оно является жилым домом. В настоящее время Москомэкспертизой согласована вся соответствующая проектная документация, сообщает пресс-служба Мэра Москвы.

«Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», — рассказал Валерий Леонов, руководитель ведомства.

В доме обновят чердак, кровлю и фасад. Огнезащитным составом будут обработаны деревянные конструкции на крыше. Рабочие отремонтируют все входные группы, а также проведут штукатурные и окрасочные восстановительные работы.

Кроме того, по проекту планируется обновить покрытие стен, потолков и пола. Подвал тоже будет полностью приведён в порядок.