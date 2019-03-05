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Виктория Грей
5 Марта, 2019 12:10
В Москве отремонтируют жилой дом 1900 года постройки
Старосадский переулок в Москве.
Источник: Fotokto.ru
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.
Планировка помещений и архитектурный вид здания сохранятся. Москомэкспертиза уже согласовала всю документацию.
В Старосадском переулке подвергнется капитальному ремонту шестиэтажное здание, которое было построено в 1900 году. Оно является жилым домом. В настоящее время Москомэкспертизой согласована вся соответствующая проектная документация, сообщает пресс-служба Мэра Москвы.
«Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», — рассказал Валерий Леонов, руководитель ведомства.
В доме обновят чердак, кровлю и фасад. Огнезащитным составом будут обработаны деревянные конструкции на крыше. Рабочие отремонтируют все входные группы, а также проведут штукатурные и окрасочные восстановительные работы.
Кроме того, по проекту планируется обновить покрытие стен, потолков и пола. Подвал тоже будет полностью приведён в порядок.
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