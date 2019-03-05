Общество

Виктория Грей
5 Марта, 2019 12:10

В Москве отремонтируют жилой дом 1900 года постройки

Старосадский переулок в Москве.
Источник: Fotokto.ru
#жилойдом

#реставрация

#Москва
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.

Планировка помещений и архитектурный вид здания сохранятся. Москомэкспертиза уже согласовала всю документацию.

В Старосадском переулке подвергнется капитальному ремонту шестиэтажное здание, которое было построено в 1900 году. Оно является жилым домом. В настоящее время Москомэкспертизой согласована вся соответствующая проектная документация, сообщает пресс-служба Мэра Москвы.

«Проектными решениями предусматривается ремонт как внутренней, так и внешней отделки дома, в ходе которого будет обеспечена дальнейшая безопасная эксплуатация здания», — рассказал Валерий Леонов, руководитель ведомства.

В доме обновят чердак, кровлю и фасад. Огнезащитным составом будут обработаны деревянные конструкции на крыше. Рабочие отремонтируют все входные группы, а также проведут штукатурные и окрасочные восстановительные работы.

Кроме того, по проекту планируется обновить покрытие стен, потолков и пола. Подвал тоже будет полностью приведён в порядок.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Пожар на Никитском бульваре унёс жизни уже семи человек
Число жертв в Магнитогорске возросло
В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
Читайте в рубрике:
Знаменитый журналист потребовал убрать могилу Сталина с Красной площади
В России решили создать платные вытрезвители
Жители Самары определили «лидеров» благоустройства на 2019 год


Загрузка...


На Универсиаде в Красноярске разыгрывают семь комплектов наград
Всемирный фонд дикой природы заподозрили в экологическом терроризме
Крыша жилого дома в Самаре просела под тяжестью снега
"О чем с ней разговаривать?": сосед замерзшей бабушки проигнорировал ее просьбы
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие автомобили россияне смогут купить на AliExpress
Москва, 05 Марта, 15:31.
Знаменитый журналист потребовал убрать могилу Сталина с Красной площади
Челябинск, 05 Марта, 15:25.
Уголовное дело в отношении бывшего главы Челябинска прекращено
Москва, 05 Марта, 14:55.
В России решили создать платные вытрезвители
Самара, 05 Марта, 14:15.
Жители Самары определили «лидеров» благоустройства на 2019 год
Курган, 05 Марта, 13:20.
КПРФ пожелала россиянкам «всего самого нилучшего» на 8 марта
Екатеринбург, 05 Марта, 13:20.
Российскому СМИ пришлось извиниться перед Госдумой
Сочи, 05 Марта, 12:52.
Адвокат назвал истинную причину катастрофы Ту-154 в Чёрном море
Москва, 05 Марта, 12:10.
В Москве отремонтируют жилой дом 1900 года постройки
Минск, 05 Марта, 11:59.
Лукашенко откровенно высказался об объединении с Россией
Екатеринбург, 05 Марта, 11:20.
Академия волейбола появится в Екатеринбурге
Москва, 05 Марта, 10:21.
Отец Децла прокомментировал причину смерти сына





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия