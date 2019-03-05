Лукашенко откровенно высказался об объединении с Россией

Страны хотят пересмотреть подход к этому процессу. В Минске выразили полную готовность к сотрудничеству.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов пересмотреть подходы к интеграции с Россией. Слова Лукашенко передаёт местное агентство «Белта».

- Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства, - пояснил белорусский лидер. – Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в РФ.

По его словам, главным принципом союза остаются равные условия для всех граждан и суверенитет обеих стран. Правительство Беларуси, заверил Лукашенко, готово пересмотреть подходы к интеграции. Уже созданы специальные группы для подготовки соответствующих предложений.

Пока что, говорит Александр Лукашенко, нужно проанализировать совместную работу, и найти неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать. Наиболее проблемной сферой в отношениях двух государств Лукашенко назвал экономику.

Напомним, ранее президент Беларуси неоднократно высказывался насчёт суверенитета страны, говоря, что белорусское государство не войдёт в состав России. В ответ на это в Кремле заявляли, что такой постановки вопроса никогда не звучало.