Академия волейбола появится в Екатеринбурге

На данный момент объявлен конкурс на поиск подрядчика. Сумма контракта - почти 412 миллионов рублей.

На сайте госзакупок Свердловской области объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Академия волейбола Николая Карполя». Сумма контракта составляет 411,9 миллионов рублей.

Объект будут строить исключительно за счёт областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта 2019 года, а сам аукцион пройдёт 25 марта 2019 года.

Согласно условий контракта, победивший подрядчик должен предоставить рабочую документацию не позднее 120 дней с момента заключения договора. На строительные работы отведено двадцать месяцев.

Николай Васильевич Карполь, заслуженный тренер СССР, России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Герой Труда России. С 1969 года он является президентом и главным тренером клуба «Уралочка-НТМК» город Екатеринбург.