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Виктория Грей
5 Марта, 2019 11:20
Академия волейбола появится в Екатеринбурге
Волейбол.
Источник: Yandex.ru
Екатеринбург, 05 Марта - DIXINEWS.
На данный момент объявлен конкурс на поиск подрядчика. Сумма контракта - почти 412 миллионов рублей.
На сайте госзакупок Свердловской области объявлен конкурс на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Академия волейбола Николая Карполя». Сумма контракта составляет 411,9 миллионов рублей.
Объект будут строить исключительно за счёт областного бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 марта 2019 года, а сам аукцион пройдёт 25 марта 2019 года.
Согласно условий контракта, победивший подрядчик должен предоставить рабочую документацию не позднее 120 дней с момента заключения договора. На строительные работы отведено двадцать месяцев.
Николай Васильевич Карполь, заслуженный тренер СССР, России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, Герой Труда России. С 1969 года он является президентом и главным тренером клуба «Уралочка-НТМК» город Екатеринбург.
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