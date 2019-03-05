Культура

Константин Большаков
5 Марта, 2019 10:21

Отец Децла прокомментировал причину смерти сына

Могила Кирилла Толмацкого.
Источник: Rovego.livejournal.com
#Децл

#Толмацкий

#смерть
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.

По его словам, подобное заболевание могло не проявляться десятилетиями. Уже были примеры, когда люди внезапно погибали от данного недуга.

Александр Толмацкий, отец Кирилла Толмацкого, известного рэпера Децла, рассказал, что у сына было врождённое заболевание – гипертрофическая кардиомиопатия. Из-за него у артиста развилась сердечная недостаточность.

Как пояснил господин Толмацкий, наличие генетического заболевания обнаружили в ходе судебно-медицинской экспертизы. По его словам, подобная болезнь может не проявлять себя годами и привести к внезапной смерти в возрасте до 30 лет.

- Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердце, - сказал Александр Толмацкий РИА «Новости».

Напомним, накануне в СУ СКР по Удмуртии озвучили результаты судмедэкспертизы, согласно которым Кирилл Толмацкий умер от острой сердечной недостаточности. Смерть артиста произошла в ночь на 3 февраля в Ижевске, где у рэпера был концерт.

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