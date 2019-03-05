Отец Децла прокомментировал причину смерти сына

По его словам, подобное заболевание могло не проявляться десятилетиями. Уже были примеры, когда люди внезапно погибали от данного недуга.

Александр Толмацкий, отец Кирилла Толмацкого, известного рэпера Децла, рассказал, что у сына было врождённое заболевание – гипертрофическая кардиомиопатия. Из-за него у артиста развилась сердечная недостаточность.

Как пояснил господин Толмацкий, наличие генетического заболевания обнаружили в ходе судебно-медицинской экспертизы. По его словам, подобная болезнь может не проявлять себя годами и привести к внезапной смерти в возрасте до 30 лет.

- Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врождённое заболевание сердце, - сказал Александр Толмацкий РИА «Новости».

Напомним, накануне в СУ СКР по Удмуртии озвучили результаты судмедэкспертизы, согласно которым Кирилл Толмацкий умер от острой сердечной недостаточности. Смерть артиста произошла в ночь на 3 февраля в Ижевске, где у рэпера был концерт.