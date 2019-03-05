Набережные Челны лидируют по количеству онкобольных в Татарстане

Жители Челнов чаще всего умирают от рака толстой кишки. Об этом сообщает главный врач онкодиспансера Алмаз Хазиев.

Набережные Челны занимают первое место в Республике Татарстан по числу смертности среди населения от злокачественных опухолей, об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на главного врача онкологического диспансера города Алмаза Хазиева.

Главврач отмечает, что в 2018 году заболевших онкологией было на 8% меньше. Чаще всего жители автограда умирают от колоректального рака.

Стоит отметить, что рак толстой кишки чаще всего возникает у людей старше 50 лет. При этом на ранних стадиях рак ободочной и прямой кишки не имеет никаких симптомов. Опухоль можно определить только при помощи скрининга.

По данным пресс-службы Минздрава, в Татарстане в 2018 году рак толстой кишки занимал второе место и составил 13,2 % от общего числа онкобольных.