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Виктория Грей
5 Марта, 2019 10:20
Набережные Челны лидируют по количеству онкобольных в Татарстане
Доктор с онкобольным пациентом.
Источник: Aaimea.org
Набережные Челны, 05 Марта - DIXINEWS.
Жители Челнов чаще всего умирают от рака толстой кишки. Об этом сообщает главный врач онкодиспансера Алмаз Хазиев.
Набережные Челны занимают первое место в Республике Татарстан по числу смертности среди населения от злокачественных опухолей, об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на главного врача онкологического диспансера города Алмаза Хазиева.
Главврач отмечает, что в 2018 году заболевших онкологией было на 8% меньше. Чаще всего жители автограда умирают от колоректального рака.
Стоит отметить, что рак толстой кишки чаще всего возникает у людей старше 50 лет. При этом на ранних стадиях рак ободочной и прямой кишки не имеет никаких симптомов. Опухоль можно определить только при помощи скрининга.
По данным пресс-службы Минздрава, в Татарстане в 2018 году рак толстой кишки занимал второе место и составил 13,2 % от общего числа онкобольных.
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