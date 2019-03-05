Врачей будут штрафовать за неправильно оказанную помощь

Соответствующий документ уже разработали в Минздраве. За неправильное лечение будут строго наказывать.

Министерство здравоохранения РФ разработало законопроект, который предполагает введение штрафов в отношении врачей и медицинских учреждений за оказание медицинской помощи не по утверждённым требованиям. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, по предложению ведомства, изменения следует внести в Кодекс об административных правонарушениях. Должностных лиц предлагают штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам будет грозить штраф на сумму до 70 тысяч рублей.

Кроме того, предусматривается ещё одна статья с штрафом на случай, если медицинская организация просила выделить деньги на приобретение и ремонт оборудования, но в итоге средства не выделялись.

Предполагается, что соответствующие изменения в законодательство будут внесены в 2022 году.