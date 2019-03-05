Политика

Константин Большаков
5 Марта, 2019 08:56

Клинтон ответила об участии в следующих выборах президента США

Хиллари Клинтон.
Источник: Gisher.news
#Клинтон

#выборыпрезидента

#США
Вашингтон, 05 Марта - DIXINEWS.

По словам бывшей первой леди, она не станет выдвигать свою кандидатуру. Но продолжить отстаивать собственные идеалы.

Супруга бывшего президента США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон ответила на вопрос о возможном участии в следующих выборах главы государства. Как пояснила бывшая первая леди, она не собирается выдвигать свою кандидатуру на голосовании, которое состоится в 2020 году.

- Я не буду баллотироваться, - заявила Клинтон в эфире телеканала «News 12». – Но я собираюсь продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что верю.

При этом Хиллари Клинтон заверила, что будет активно поддерживать единого кандидата в президенты, которого выдвинет Демократическая партия.

Напомним, Хиллари Клинтон была соперником действующего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

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