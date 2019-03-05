Вспышка кори в Новосибирске ликвидирована

В больнице остаются ещё 30 человек. Всего было 52 заболевших.

Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска корреспонденту ИА DixiNews, новосибирским врачам удалось ликвидировать вспышку кори. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся тридцать человек.

Отметим, что очаг инфекции начался в религиозном сообществе, у людей которые были против прививки. В конце февраля число заболевших возросло до 52 человек, большинство из них дети.

На контакт с больными выходили порядка 700 человек, но вакцину согласились поставить только триста человек.

По сообщению главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, вакцину от кори в регионе поставили 90% жителей.