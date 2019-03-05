|
Виктория Грей
5 Марта, 2019 08:50
Вспышка кори в Новосибирске ликвидирована
Корь у ребёнка.
Источник: Jizn.info
Новосибирск, 05 Марта - DIXINEWS.
В больнице остаются ещё 30 человек. Всего было 52 заболевших.
Как сообщает пресс-служба администрации Новосибирска корреспонденту ИА DixiNews, новосибирским врачам удалось ликвидировать вспышку кори. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся тридцать человек.
Отметим, что очаг инфекции начался в религиозном сообществе, у людей которые были против прививки. В конце февраля число заболевших возросло до 52 человек, большинство из них дети.
На контакт с больными выходили порядка 700 человек, но вакцину согласились поставить только триста человек.
По сообщению главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, вакцину от кори в регионе поставили 90% жителей.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Загрузка...
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия