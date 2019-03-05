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Константин Большаков
5 Марта, 2019 08:36
Названы условия сохранения транзита российского газа через Украину
Газопровод.
Источник: Hyser.com.ua
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.
О них рассказал глава кабинета министров. Заинтересованные компании должны урегулировать отношения для сохранения транзита «голубого топлива».
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал условия, при которых сохранится транзит российского газа через территорию Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию «Люксембург ворт», текст которого приводит пресс-служба правительства.
Как пояснил Медведев, он поддерживает мнение канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости сохранения транспортировки российского газа через Украину. Однако Россия стремится диверсифицировать каналы поставки «голубого топлива» на европейский рынок, так как чем больше маршрутов, тем надёжнее поставки.
- Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни «Северный поток – 2», ни «Турецкий поток» не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран, - сказал Дмитрий Медведев.
По словам главы кабинета министров, власти РФ готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС после 2019 года «при соблюдении определённых условий». В частности, речь идёт о том, что заинтересованные в поставках газа компании должны урегулировать отношения, договориться о выгодных экономических и коммерческих параметрах сделки.
Кроме того, сохранение поставок невозможно без стабильной политической обстановки, резюмировал Дмитрий Медведев накануне визита в Люксембург.
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