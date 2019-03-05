Армия и оружие

Константин Большаков
5 Марта, 2019 08:15

Россия пригрозила нацелить ракеты на всю Европу

Посол Анатолий Антонов.
Источник: Newsweek.com
#США

#ДРСМД

#Антонов
Москва, 05 Марта - DIXINEWS.

Такие меры Москва примет, если американцы разместят своё вооружение на европейской территории. Накануне РФ приостановила участие в ДРСМД.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон разместит ракеты в Европе, РФ развернёт свои ракеты таким образом, что они покроют всю территорию Европы. Слова Антонова передаёт РИА «Новости».

Дипломат говорит, что российские власти обеспокоены возможными последствиями выхода Америки из ДРСМД. Он также отметил, что договор не касается безопасности территории самих Соединённых Штатов, однако затрагивает Европу.

- Кто же проиграет? Это европейские страны, - резюмировал посол.

Напомним, в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией исполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Клинтон ответила об участии в следующих выборах президента США
Путин приостановил выполнение ДРСМД
США угрожают арабским странам за связи с Сирией
Читайте в рубрике:
Германия рассказала об угрозе России со стороны Китая
Стало известно время полёта российских ракет до США
Новейший российский танк назвали «музейным экспонатом»


Загрузка...


Радикалы захватили православный храм в Тернопольской области
Метель и снегопад накрыли сразу несколько российских регионов
Несколько судов попали в ледовый плен у Курильских островов
С прилавков российских магазинов может исчезнуть алкоголь
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Децла прокомментировал причину смерти сына
Набережные Челны, 05 Марта, 10:20.
Набережные Челны лидируют по количеству онкобольных в Татарстане
Москва, 05 Марта, 09:42.
Врачей будут штрафовать за неправильно оказанную помощь
Вашингтон, 05 Марта, 08:56.
Клинтон ответила об участии в следующих выборах президента США
Новосибирск, 05 Марта, 08:50.
Вспышка кори в Новосибирске ликвидирована
Москва, 05 Марта, 08:36.
Названы условия сохранения транзита российского газа через Украину
Москва, 05 Марта, 08:15.
Россия пригрозила нацелить ракеты на всю Европу
Красноярск, 05 Марта, 08:15.
Копилка сборной России пополнилась медалями на Универсиаде в Красноярске
Воронеж, 04 Марта, 21:15.
Власти Воронежа опубликовали список улиц, которые подвергнуты подтоплению во время паводка
Москва, 04 Марта, 20:06.
Путин приостановил выполнение ДРСМД
Ижевск, 04 Марта, 16:55.
Стало известно, от чего умер Децл на самом деле
Лондон, 04 Марта, 16:17.
Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей





Загрузка...


Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия