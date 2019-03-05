Россия пригрозила нацелить ракеты на всю Европу

Такие меры Москва примет, если американцы разместят своё вооружение на европейской территории. Накануне РФ приостановила участие в ДРСМД.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что если Вашингтон разместит ракеты в Европе, РФ развернёт свои ракеты таким образом, что они покроют всю территорию Европы. Слова Антонова передаёт РИА «Новости».

Дипломат говорит, что российские власти обеспокоены возможными последствиями выхода Америки из ДРСМД. Он также отметил, что договор не касается безопасности территории самих Соединённых Штатов, однако затрагивает Европу.

- Кто же проиграет? Это европейские страны, - резюмировал посол.

Напомним, в понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией исполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США.