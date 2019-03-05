Спорт

Виктория Грей
5 Марта, 2019 08:15

Копилка сборной России пополнилась медалями на Универсиаде в Красноярске

Российские лыжницы.
Источник: Newslab.ru
#Универсиада2019

#медали

#сборнаяроссии
Красноярск, 05 Марта - DIXINEWS.

Во второй соревновательный день россияне завоевали 17 медалей. Из них пять – золотых.

На Универсиаде – 2019, которая проходит в Красноярске со 2 по 12 марта российская сборная укрепила свои позиции в медальном зачёте.

В первый день соревнований на индивидуальной гонке по шорт-треку бронзу завоевала спортсменка Сибирского университета Екатерина Ефременкова. По лыжному ориентированию победу одержал Владислав Кисилёв, а Сергей Горланов стал бронзовым призёром. Марина Вяткина поднялась на вторую ступень пьедестала, завоевав серебро в женском спринте.

Также разыграли комплект медалей фристайлисты в смешанной эстафете. Российские команды завоевали серебро и бронзу, уступив золото белорусам.

Во второй день, также как и в первый, самыми успешными стали для россиян соревнования среди биатлонистов и лыжников. В этих дисциплинах спортсмены завоевали 5 и 6 медалей соответственно.

В настоящее время сборная России лидирует в медальном зачёте. По итогам двух дней в копилке россиян 29 наград.

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