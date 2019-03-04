Власти Воронежа опубликовали список улиц, которые подвергнуты подтоплению во время паводка

Все службы города уже готовятся к паводку. Под потопление попадают 120 потенциальных мест.

В Воронеже во время весеннего половодья могут оказаться под водой больше десяти улиц в разных районах города, сообщает пресс-служба Управления ГО и ЧС по области.

Как сообщил глава Управления ведомства Сергей Хомук, в Воронеже на данный момент 120 потенциальных мест подтопления. Каждое из них находится на контроле служб.

Также Хомук попросил жителей частных домов быть готовыми к паводку и быть максимально бдительными. Граждане частных домов должны заранее приготовиться к погодному явлению, то есть установить в подвале насосы для откачки воды. Не лишним будет и застраховать имущество.

Самое большое количество мест возможных подтоплений находится в Коминтерновском районе. Тут под угрозой: авторынок «Северный»; улица Генерала Лизюкова, д.54; улица 60 лет ВЛКСМ, д.9; Бульвар Победы — под мостом Московский проспект.

Далее идут Левобережный район - СНТ «Горняк» и СНТ «Кировец», улица Новосибирская; переулок Отличников, д.75; переулок Волочаевский, д.1; Железнодорожный район - улица Землячки; улица Паровозная, д.1А; улица Украинская, д.58; улица Станиславского, д.28; Ленинский - пер. Новый; Советский район - микрорайон 1-ое Мая, улица Центральная, д. 46.