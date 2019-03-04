Армия и оружие

Константин Большаков
4 Марта, 2019 20:06

Путин приостановил выполнение ДРСМД

Владимир Путин.
Источник: Студкампус.рф
#Путин

#ДРСМД

#США
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.

Это стало ответным шагом на действия американских властей. Указ главы государства вступил в силу сегодня.

В понедельник, 4 марта, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией исполнения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан ещё СССР и США. Об этом сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на такой шаг российские власти были вынуждены пойти «из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по ДРСМД». Исполнение Россией договора приостанавливается до тех пор, пока Вашингтон не устранит допущенные нарушения соглашения.

МИД РФ поручено направить странам – участникам договора соответствующее уведомление. Указ вступил в силу сегодня же, со дня подписания.

Напомним, ДРСМД был подписан Советским Союзом и Соединёнными Штатами 8 декабря 1987 года.

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