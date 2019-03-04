О людях

Константин Большаков
4 Марта, 2019 16:55

Стало известно, от чего умер Децл на самом деле

Децл.
Источник: 16tons.ru
#Децл

#СКР

#смерть
Ижевск, 04 Марта - DIXINEWS.

У рэпера были проблемы с сердцем. Криминала или наркотиков в его смерти не обнаружили.

В следственном управлении СК РФ по Удмуртии раскрыли причину смерти рэпера Децла. Как сообщили правоохранители, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Смерть наступила из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы. На теле самого рэпера телесных повреждений найдено не было, передаёт РИА «Новости» заявление регионального СУ СКР.

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в Ижевске после концерта в ночь на 3 февраля. После выступления артисту стало плохо, прибывшие врачи оказались бессильны.

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