Стало известно, от чего умер Децл на самом деле

У рэпера были проблемы с сердцем. Криминала или наркотиков в его смерти не обнаружили.

В следственном управлении СК РФ по Удмуртии раскрыли причину смерти рэпера Децла. Как сообщили правоохранители, результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.

Смерть наступила из-за осложнения заболевания сердечно-сосудистой системы. На теле самого рэпера телесных повреждений найдено не было, передаёт РИА «Новости» заявление регионального СУ СКР.

Напомним, Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в Ижевске после концерта в ночь на 3 февраля. После выступления артисту стало плохо, прибывшие врачи оказались бессильны.