Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей

Британский премьер посетила город, где произошёл инцидент. И похвалила жителей за терпение.

В понедельник, 4 марта, премьер-министр Тереза Мэй посетила город Солсбери. Её приезд был приурочен к годовщине отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Spire FM.

По словам Мэй, день её приезда в Солсбери – важная веха для города, который выбирается из тени, брошенной на него инцидентом со Скрипалями и использованием химического оружия. Премьер отметила, что спустя год в исторический город приезжают тысячи гостей и туристов, а также строятся планы будущего процветания.

- Тот факт, что Солсбери и его окрестности так отважно боролись после этого сокрушительного, дерзкого инцидента, показывает, как крепка мораль, терпимость и позитивный настрой местного сообщества, - заявила Тереза Мэй.

Напомним, покушение на Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Великобритания обвинила в произошедшем российские власти, однако в Москве отрицают причастность к инциденту.