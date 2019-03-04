Политика

Константин Большаков
4 Марта, 2019 16:17

Мэй отметила годовщину отравления Скрипалей

Тереза Мэй.
Источник: D2ybq9unw89ve4.cloudfront.net
#Мэй

#Скрипаль

#Великобритания
Лондон, 04 Марта - DIXINEWS.

Британский премьер посетила город, где произошёл инцидент. И похвалила жителей за терпение.

В понедельник, 4 марта, премьер-министр Тереза Мэй посетила город Солсбери. Её приезд был приурочен к годовщине отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Spire FM.

По словам Мэй, день её приезда в Солсбери – важная веха для города, который выбирается из тени, брошенной на него инцидентом со Скрипалями и использованием химического оружия. Премьер отметила, что спустя год в исторический город приезжают тысячи гостей и туристов, а также строятся планы будущего процветания.

- Тот факт, что Солсбери и его окрестности так отважно боролись после этого сокрушительного, дерзкого инцидента, показывает, как крепка мораль, терпимость и позитивный настрой местного сообщества, - заявила Тереза Мэй.

Напомним, покушение на Скрипалей произошло 4 марта 2018 года. Великобритания обвинила в произошедшем российские власти, однако в Москве отрицают причастность к инциденту.

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