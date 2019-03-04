Общество

Константин Большаков
4 Марта, 2019 15:15

Чиновник из «Роскосмоса» назвал россиян «скотобазой»

Станислав Жарков.
Источник: Mstrok.ru
#Роскосмос

#хамство

#Жарков
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.

Такого мнения госслужащий о тех, кто живёт в «хрущёвках». Его сообщение обнаружили в социальной сети.

Telegram-канал «Медиатехнолог» опубликовал скриншот, на котором запечатлена дискуссия с участием главы отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова. В беседе чиновник унизил россиян, живущих в «хрущёвках», пишет «Московский комсомолец».

Так, под одним из постов в Facebook Жарков написал, что «контингент из хрущёвок» испортит новые дома, построенные по программе реновации, за пару лет. Эти слова вызвали критику со стороны других пользователей, на что чиновник ответил:

- Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?

В «Роскосмосе» поспешили отреагировать на данный инцидент. Так, представитель госкорпорации заявил радиостанции «Говорит Москва», что слова Жаркова будут оцениваться специально сформированной комиссией по этике.

Позднее в понедельник, 4 марта, в «Роскосмосе» рекомендовали уволить Жаркова и принесли извинения за слова сотрудника.

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