Культура

Константин Большаков
4 Марта, 2019 14:56

В полиции рассказали подробности смерти вокалиста The Prodigy

Кит Флинт.
Источник: The-village.me
#смерть

#Prodigy

#Флинт
Лондон, 04 Марта - DIXINEWS.

Музыкант был найден мёртвым в собственном доме. Этим летом он собирался выступать в Москве.

В Великобритании в возрасте 49 лет скончался вокалист The Prodigy Кит Флинт. Как пишет The Sun, тело артиста нашли утром в понедельник, 4 марта, в его доме в графстве Эссекс.

О смерти Флинта сразу же сообщили ближайшим родственникам. Представитель полиции Эссекса заявил, что пока не может назвать причину смерти, однако полицейские не обнаружили на месте происшествия следов криминала.

Кит Чарльз Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. С момента образования The Prodigy, с 1990 года, был в составе группы. Сначала выступал как танцор, однако в 1996 году проявил себя как талантливый вокалист.

В июле 2019 года Кит Флинт должен был выступать в Москве.

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