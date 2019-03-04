Шоу-бизнес

Константин Большаков
4 Марта, 2019 14:36

Тимати оштрафовали за оскорбления в адрес бывшего депутата

Тимати.
Источник: Grozny-inform.ru
#Тимати

#Телепнёв

#DJSmash
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.

Экс-парламентарий из Прикамья избил известного диджея. Это очень не понравилось рэперу, который начал оскорблять виновника в социальных сетях.

Мещанский суд города Москвы оштрафовал рэпера Тимати за оскорбления в Instagram бывшего депутата из Пермского края Александра Телепнёва. Артисту придётся заплатить 30 тысяч рублей по иску, поданному Телепнёвым.

- Суд удовлетворил исковые требования Телепнёва частично и взыскал с Юнусова 30 тысяч рублей, - передаёт «ТАСС» заявление суда.

Как пояснил в своём иске экс-депутат, Тимати разместил на своей странице в Instagram сообщение, которое порочит его честь и достоинство. Причинённый моральный вред Телепнёв оценивал в 500 тысяч рублей.

Напомним, летом 2018 года пермский суд приговорил Александра Телепнёва к 2 годам колонии-поселения за избиение Андрея Ширмана, известного как DJ Smash.

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