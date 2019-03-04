В Москве и Питере будут штрафовать за езду на старых автомобилях

Планируется сделать экологические зоны, куда запретят въезд старым авто. Такую меру разрабатывают в правительстве.

В министерстве транспорта подготовили законопроект, который предлагает создание в Москве и Санкт-Петербурге специальных зон, за въезд в которые на старых автомобилях предлагается штрафовать. Как пишет «Коммерсант», сейчас ведомство согласовывает документ с другими органами.

Предполагается, что ограничения будут касаться всех машин низкого экологического класса, но какого именно – не уточняется. Гражданам хотят разрешить при необходимости проходить упрощённую процедуру по определению класса транспортного средства.

Уже в октябре 2019 года Минтранс и МВД представят поправки в КоАП, предусматривающие новый штраф за въезд в зоны «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-4». Это будут экологически чистые зоны, обозначенные спецзнаками.

В департаменте транспорта Москвы, комментируя инициативу, пояснили, что на первом этапе ограничения, скорее всего, затронут лишь грузовики и автобусы. Они будут введены в спальных районах и около парковых зон.