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Константин Большаков
4 Марта, 2019 14:10
В Москве и Питере будут штрафовать за езду на старых автомобилях
Автомобили в Москве.
Источник: Yandex.ru
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.
Планируется сделать экологические зоны, куда запретят въезд старым авто. Такую меру разрабатывают в правительстве.
В министерстве транспорта подготовили законопроект, который предлагает создание в Москве и Санкт-Петербурге специальных зон, за въезд в которые на старых автомобилях предлагается штрафовать. Как пишет «Коммерсант», сейчас ведомство согласовывает документ с другими органами.
Предполагается, что ограничения будут касаться всех машин низкого экологического класса, но какого именно – не уточняется. Гражданам хотят разрешить при необходимости проходить упрощённую процедуру по определению класса транспортного средства.
Уже в октябре 2019 года Минтранс и МВД представят поправки в КоАП, предусматривающие новый штраф за въезд в зоны «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-4». Это будут экологически чистые зоны, обозначенные спецзнаками.
В департаменте транспорта Москвы, комментируя инициативу, пояснили, что на первом этапе ограничения, скорее всего, затронут лишь грузовики и автобусы. Они будут введены в спальных районах и около парковых зон.
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