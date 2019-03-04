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Виктория Грей
4 Марта, 2019 13:45
«Ласточка» будет останавливаться ещё на одной остановке
Скоростной электропоезд «Ласточка».
Источник: Special.luga.ru
Санкт-Петербург, 04 Марта - DIXINEWS.
Электропоезду включили остановку в Ржевске. Новшество введут с 14 марта.
Как сообщает пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» корреспонденту ИА DixiNews, в скором времени скоростные электропоезда «Ласточка», которые курсируют между Санкт-Петербургом и станцией Мельничный Ручей начнут останавливаться в Ржевке.
Новшество стартует с 14 марта 2019 года. В пресс-службе компании подчеркнули, что эти изменения вносятся в связи с улучшением качества обслуживания пассажиров.
Четыре «Ласточки» сообщением Финляндский вокзал – Мельничный ручей и обратно будут совершать остановки на станции Ржевка Ириновского направления Октябрьской железной дороги.
Делать остановку на станции Ржевка Ириновского направления ОЖД будут четыре «Ласточки», идущие от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья и обратно.
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