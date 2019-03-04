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Виктория Грей
4 Марта, 2019 13:25
Летом авиакомпания «Победа» открывает рейс «Пермь-Батуми»
Boeing 737-800.
Источник: Flugzeug-bild.de
Пермь, 04 Марта - DIXINEWS.
Перелёты начнутся с 6 июня 2019 года три раза в неделю.
Лоукостер «Победа» начнёт осуществление рейса по маршруту «Пермь-Батуми-Пермь». В грузинский город самолёты начнут летать с 6 июня три раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.
Рейсы будут курсировать до конца сентября. Boeing 737-800 будет вылетать из Перми в 20:55 по вторникам, четвергам и субботам, а в обратном направлении Батуми-Пермь – в 23:20 по средам, пятницам и воскресеньям. Время везде указано местное.
Стоит отметить, что в 2018 году в Батуми выполняла рейсы авиакомпания «ЮВТ Аэро». Посетили Грузию порядка двух тысяч человек.
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