США угрожают арабским странам за связи с Сирией

Американцев раздражает, что Иран оказывает помощь Дамаску. В свою очередь Россия подталкивает арабские страны к сотрудничеству с Асадом.

США угрожают властям арабских стран санкциями за попытки восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Как заявил источник в госорганах Америки, любые меры, связанные с налаживанием связи с Асадом, приведут к санкциям со стороны Вашингтона.

Как пишет The Washington Post, это связано с желанием Белого дома заставить сирийского лидера провести политические реформы. В то же время Россия подталкивает арабских лидеров к восстановлению контактов с официальным Дамаском.

По данным издания, соседние с Сирией страны колеблются из-за контактов сирийского правительство с Ираном, который является главным противником американцев на Ближнем Востоке. В то же время власти САР ожидают от соседей помощи в восстановлении инфраструктуры. На эти цели понадобятся порядка 400 млрд долларов.

США отстаивают принципиальную позицию именно из-за военного вмешательства Ирана в конфликт в Сирии. Вашингтон требует, чтобы иранские военные покинули страну, и готовы ради этого идти на политическую изоляцию и давление на арабские страны.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов в Сирии и анонсировал вывод американских войск из этой страны.