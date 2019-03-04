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Константин Большаков
4 Марта, 2019 13:17
США угрожают арабским странам за связи с Сирией
Башар Асад.
Источник: 4esnok.by
Вашингтон, 04 Марта - DIXINEWS.
Американцев раздражает, что Иран оказывает помощь Дамаску. В свою очередь Россия подталкивает арабские страны к сотрудничеству с Асадом.
США угрожают властям арабских стран санкциями за попытки восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом. Как заявил источник в госорганах Америки, любые меры, связанные с налаживанием связи с Асадом, приведут к санкциям со стороны Вашингтона.
Как пишет The Washington Post, это связано с желанием Белого дома заставить сирийского лидера провести политические реформы. В то же время Россия подталкивает арабских лидеров к восстановлению контактов с официальным Дамаском.
По данным издания, соседние с Сирией страны колеблются из-за контактов сирийского правительство с Ираном, который является главным противником американцев на Ближнем Востоке. В то же время власти САР ожидают от соседей помощи в восстановлении инфраструктуры. На эти цели понадобятся порядка 400 млрд долларов.
США отстаивают принципиальную позицию именно из-за военного вмешательства Ирана в конфликт в Сирии. Вашингтон требует, чтобы иранские военные покинули страну, и готовы ради этого идти на политическую изоляцию и давление на арабские страны.
Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил о разгроме террористов в Сирии и анонсировал вывод американских войск из этой страны.
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