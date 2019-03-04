Бочаров предложил расширить социальную поддержку многодетным семьям

В Волгоградской области 28 600 многодетных семей. В первую очередь они получат поддержку в коммунальной сфере.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предлагает в полтора раза увеличить выплаты соцпомощи на жилищно-коммунальные услуги. На данный момент она составляет 1009 рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

Увеличение пособия связано с тем, что, что появилась в платёжных документах новая строка «обращение с ТКО», которая рассчитывается на человека и многодетным семьям придётся нелегко.

Ещё губернатор предложил внести изменения по транспортному налогу для многодетных. На данный момент действует льгота только на автомобиль, у которого мощность двигателя не превышает 100 л/с. Но многие модели машин мощнее, а для семьи с детьми транспортное средство – это необходимость, там более для многодетной. В настоящее время ведомства готовят свои предложения по данному вопросу.

Стоит отметить, что в Волгоградской области проживают 28 600 многодетных семей. В них растут 95 600 детей.