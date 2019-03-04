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Константин Большаков
4 Марта, 2019 12:42
В МГУ объяснили приглашение Петрова и Боширова на «Скрипальские чтения»
МГУ.
Источник: Ncfu.ru
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.
Как оказалось, это была безобидная шутка одного из профессоров. Само мероприятие состоится на следующей неделе.
Представители факультета политологии МГУ оправдались за недавнее сообщение о том, что на «Скрипальские чтения» будут приглашены Александр Петров и Руслан Боширов. Как заверили в университете, это была шутка.
- Это исключительно научное мероприятие, и к спецслужбам оно отношения не имеет, - заявили «Интерфаксу» в пресс-службе факультета. – Петрова и Боширова мы не ждём.
«Виновником» шумихи в МГУ назвали профессора университета, члена Научного совета при Совете безопасности РФ Андрея Манойло, который в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Петрову и Боширову якобы направлены приглашения на чтения. На факультете подчеркнули, что Манойло «любит шутить на грани фола».
Сами «Скрипальские чтения» планируют провести 13 или 14 марта, сейчас дата и время уточняются. Напомним, Петрова и Боширова британские власти называют сотрудниками ГРУ и подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, которое произошло ровно год назад – 4 марта 2018 года в Солсбери.
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