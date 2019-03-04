Экономика

Виктория Грей
4 Марта, 2019 11:45

В Башкирии можно будет взять ипотеку под 5% годовых

Илшат Тажитдинов.
Источник: Ufimnivy.rbsmi.ru
#ипотека

#программа

#процент
Уфа, 04 Марта - DIXINEWS.

Такой небольшой процент смогут получить те, кто примет участие в программе «Жилстройсбережения». Об этом заявил и.о. заместителя премьер - министра РБ Илшат Тажитдинов.

На состоявшемся оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов рассказал, как проходит реализация ипотечно-накопительной программы «Жилстройсбережения».

Данная программа позволяет гражданам взять ипотеку под 6-7 процентов годовых и ей уже воспользовались более 1300 семей республики. В настоящее время участие в программе принимают 4 тысячи человек.

Помимо этого чиновник отметил, что сейчас перед правительством стоит задача – по снижению процентной ставки до 5-5,5% годовых.

В свою очередь врио главы Башкортостана Радий Хабиров отметил, что о данной программе знает малое количество жителей республики. Её необходимо популяризовать, а количество участников – увеличивать. Ежегодно на данную программу выделяется порядка 235 млн рублей.

Ипотечно-накопительная программа «Жилстройсбережения» работает так: гражданин, который имеет регистрацию на территории Республики Башкортостан открывает счёт в одном из банков-партнёров программы сроком от 3 до 6 лет. Далее необходимо каждый месяц вносить на счёт денежные средства, на которые начисляется бюджетная премия. Далее человек переходит во второй этап, где ему предлагается льготная ставка по ипотеке, которая не повыситься в течении всего времени участия в программе.

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