Германия рассказала об угрозе России со стороны Китая

Немецкие власти полагают, что наша страна может быть в зоне действия ракет Пекина. И выразили надежду на сохранение ДРСМД.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайские ракеты угрожают России подобно тому, как российские ракеты несут угрозу европейским странам. Такое мнение глава Минобороны ФРГ озвучила в беседе с журналом Focus.

Как пояснила фон дер Ляйен, говоря о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в российских интересах включить Китай в новый договор о разоружении.

- Если обвести Китай в кружок на карте, видно с первого взгляда, что Россия – в зоне действия его ракет, - пояснила министр.

Она также выразила надежду, что всё же получится сохранить ДРСМД и отметила, что на это есть ещё шесть месяцев. Фон дер Ляйен подчеркнула, что в ходе встречи с другими министрами обороны НАТО стороны заявили о нежелании повторения гонки вооружений.

Напомним, в начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД в ответ на действия США.