Спорт

Константин Большаков
4 Марта, 2019 10:22

IFAB внёс ряд важных изменений в футбольные правила

Красная карточка в футболе.
Источник: Anticorr.media
#футбол

#правила

#спортсмены
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.

Они заработают уже нынешним летом. Так игра станет более справедливой.

Международный совет футбольных ассоциаций разработал ряд изменений, которые будут внесены в правила футбола. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте IFAB, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Теперь, если футболист, забивший гол, хотя бы неумышленно сыграл рукой, это будет считать нарушением правил. Во-вторых, при замене игрок должен будет уйти с поля через ближайшую боковую линию, а не идти через всё поле к скамейке запасных.

Также футболистам атакующей команды запретят вставать в стенку обороняющегося клуба. Взамен им разрешат строить собственную стенку. Кроме того, во время пенальти вратарям разрешат касаться линии ворот лишь одной ногой, а не двумя, как теперь.

Наконец, жёлтые и красные карточки начнут раздавать тренерам в случае неподобающего поведения и других нарушений. А при попадании мяча в судью станут назначать спорный мяч.

Такие изменения вступят в силу уже летом 2019 года.

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