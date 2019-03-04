Российские дипломаты потребовали извинений от британской газеты

Издание опубликовало недостоверную информацию об отечественном после. Теперь в дипмиссии требуют извинений.

Российское посольство в Великобритании потребовало извинений от газеты The Mail on Sunday после клеветы в адрес посла Александра Яковенко. Соответствующее сообщение появилось на сайте дипмиссии, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

Как заявили дипломаты, информация газеты о том, что Яковенко во время работы в постпредстве РФ в Нью-Йорке был выслан за шпионаж, не соответствует действительности.

- Яковенко проработал в постпредстве при ООН с 1981 по 1986 год, после чего уехал в связи с завершением срока командировки. Информация о его высылке является грубой ложью, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, лживыми назвали утверждения британской газеты о том, что Александр Яковенко будто бы был награждён государственной наградой «за шпионскую деятельность». Учитывая всё это, посол ждёт извинений, заявили в посольстве, обращаясь к The Mail on Sunday.