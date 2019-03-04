Политика

Константин Большаков
4 Марта, 2019 09:01

Власти РФ оценили ход предвыборной кампании в Украине

Выборы в Украине.
Источник: Informator.news
#Медведев

#Украина

#выборыпрезидента
Москва, 04 Марта - DIXINEWS.

Есть подозрения, что президентская гонка в соседней стране будет крайне грязной. Так считает глава российского правительства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти озабочены ходом предвыборной кампании на Украине. Такое заявление глава кабмина сделал в интервью болгарской газете «Труд».

- На Украине идёт резкая, грязная кампания, - считает Медведев. – Мы до сих пор не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать.

При этом Дмитрий Медведев отметил, что если Киев будет готов к совместному диалогу, Москва не против начать его. Он считает, что президентские выборы в Украине должны быть легитимными, а победа выбранного народом кандидата – честной и не фальсифицированной.

Вместе с этим российский премьер назвал проходящую в Украине избирательную кампанию как имеющую «грубейшие нарушения общепринятых демократических норм».

Напомним, выборы главы государства в Украине состоятся 31 марта. По опросам лидирует шоумен Владимир Зеленский.

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