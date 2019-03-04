Медведев проговорился про цели России в Венесуэле

В ходе интервью российский премьер рассказал, чего хочет добиться Москва в Венесуэле. И напомнил об агрессивной политике американцев в регионе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что целью РФ в Венесуэле является сохранение мира. Такое мнение российский политик озвучил в беседе с болгарской газетой «Труд».

Что касается США, то, по мнению Медведева, они «в духе доктрины Монро» вернулись к политике свержения неугодных правительств в других государствах.

- Из Вашингтона звучат слова о военном вмешательстве, на грани провокации, - заявил Медведев и призвал наших латиноамериканских друзей задуматься об этом.

Дмитрий Медведев заверил, что кризис в Венесуэле не является следствием противостояния Москвы и Вашингтона, потому что такая конкуренция у двух стран давно отсутствует.