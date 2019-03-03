Илон Маск снова заговорил по-русски

В соцсетях он опубликовал пост на русском языке. Бизнесмен поблагодарил за поздравления.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в комментариях в твиттере опубликовал пост на русском языке. Так он ответил на сообщение пользовательницы социальной сети, которая поздравила его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станции.

- Спасибо за добрые слова! – написал Илон Маск, отвечая на поздравление, в котором говорилось, что «Роскосмос» и Дмитрий Рогозин, вероятно, не поздравят его.

Однако «Роскосмос» также опубликовал поздравление, правда, в адрес NASA. В сообщение госкорпорации сказано, что российские власти приветствуют развитие взаимоотношений в области освоения космоса.

Напомним, успешная стыковка корабля Crew Dragon с МКС состоялась в воскресенье, 3 марта.