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Константин Большаков
3 Марта, 2019 18:21
Илон Маск снова заговорил по-русски
Илон Маск.
Источник: Appleinsider.ru
Вашингтон, 03 Марта - DIXINEWS.
В соцсетях он опубликовал пост на русском языке. Бизнесмен поблагодарил за поздравления.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в комментариях в твиттере опубликовал пост на русском языке. Так он ответил на сообщение пользовательницы социальной сети, которая поздравила его с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станции.
- Спасибо за добрые слова! – написал Илон Маск, отвечая на поздравление, в котором говорилось, что «Роскосмос» и Дмитрий Рогозин, вероятно, не поздравят его.
Однако «Роскосмос» также опубликовал поздравление, правда, в адрес NASA. В сообщение госкорпорации сказано, что российские власти приветствуют развитие взаимоотношений в области освоения космоса.
Напомним, успешная стыковка корабля Crew Dragon с МКС состоялась в воскресенье, 3 марта.
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