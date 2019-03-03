Общество

Константин Большаков
3 Марта, 2019 18:01

В полиции ответили об угрозе увольнения сотрудников за задержание Емельяненко

Сотрудники МВД.
Источник: Vot69.ru
#МВД

#Емельяненко

#опровержение
Ставрополь, 03 Марта - DIXINEWS.

В региональном главке заявили, что данные заявления не соответствуют действительности. Ранее СМИ сообщили, что полицейским якобы угрожали увольнением.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю прокомментировали сообщения СМИ, что полицейским Кисловодска якобы угрожали увольнением из-за задержания бойца ММА Александра Емельяненко. Сообщение разместила пресс-служба ведомства.

- Распространённая в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности, - сказали в полиции.

В МВД также подчеркнули, что полицейские действовали в рамках российского законодательства.

Напомним, Емельяненко был задержан 1 марта в состоянии опьянения за рулём машины. Суд отправил его на 10 суток ареста, сам спортсмен признал вину и извинился перед сотрудниками МВД.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
У полицейских, задержавших Емельяненко, появились серьёзные проблемы
Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко
В России задержали террористов, готовивших теракты и убийства полицейских
Читайте в рубрике:
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Объявлено о полной интеграции Крыма с Россией
Племянника Дмитрия Киселёва осудили в Германии


Загрузка...


Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
Пожар на юго-востоке Москвы потушили
В Сети не стихают обсуждения слов светской львицы о "быдле" в ресторанах
Памела Андерсон выступила в защиту Мадуро
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илон Маск снова заговорил по-русски
Ставрополь, 03 Марта, 18:01.
В полиции ответили об угрозе увольнения сотрудников за задержание Емельяненко
Ставрополь, 03 Марта, 15:56.
У полицейских, задержавших Емельяненко, появились серьёзные проблемы
Москва, 03 Марта, 14:34.
Появилось видео массового ДТП на МКАД (ВИДЕО)
Киев, 03 Марта, 11:43.
Киеву пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом
Вашингтон, 03 Марта, 10:55.
Названа причина провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына
Ставрополь, 02 Марта, 17:20.
Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко
Москва, 02 Марта, 12:45.
Росстат опубликовал зарплаты чиновников
Санкт-Петербург, 02 Марта, 11:12.
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Минск, 02 Марта, 10:51.
Лукашенко рассказал, почему не признал независимость Абхазии
Калининград, 02 Марта, 09:09.
Евросоюз запрещает Польше строить канал рядом с Россией
Москва, 01 Марта, 21:22.
Провал неизбежен: PR-асы ФБК Навального подали иск против «Конкорда»


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия