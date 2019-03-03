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Константин Большаков
3 Марта, 2019 18:01
В полиции ответили об угрозе увольнения сотрудников за задержание Емельяненко
Сотрудники МВД.
Источник: Vot69.ru
Ставрополь, 03 Марта - DIXINEWS.
В региональном главке заявили, что данные заявления не соответствуют действительности. Ранее СМИ сообщили, что полицейским якобы угрожали увольнением.
В ГУ МВД по Ставропольскому краю прокомментировали сообщения СМИ, что полицейским Кисловодска якобы угрожали увольнением из-за задержания бойца ММА Александра Емельяненко. Сообщение разместила пресс-служба ведомства.
- Распространённая в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности, - сказали в полиции.
В МВД также подчеркнули, что полицейские действовали в рамках российского законодательства.
Напомним, Емельяненко был задержан 1 марта в состоянии опьянения за рулём машины. Суд отправил его на 10 суток ареста, сам спортсмен признал вину и извинился перед сотрудниками МВД.
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