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Константин Большаков
3 Марта, 2019 15:56
У полицейских, задержавших Емельяненко, появились серьёзные проблемы
Александр Емельяненко.
Источник: News.yandex.kz
Ставрополь, 03 Марта - DIXINEWS.
Сотрудникам полиции даже пригрозили увольнением. Кто-то отдавал приказ игнорировать нарушения спортсмена.
Полицейским из Кисловодска, которые 1 марта задержали бойца ММА Александра Емельяненко в пьяном виде за рулём, столкнулись с серьёзными проблемами. Как передаёт телеканал «360», об этом рассказал источник в полиции.
Утверждается, что стражей порядка просили закрыть глаза на поведение Емельяненко и заранее предупредили о происходящем. Однако спортсмена задержали и видеозапись этого попала в интернет. Теперь тем, кто это сделал, грозит увольнение.
Кто отдавал распоряжение игнорировать правонарушения Александра Емельяненко – источник не уточнил. Накануне бойца отправил под арест на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Спортсмен также признал свою вину и извинился.
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