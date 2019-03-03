Спорт

Константин Большаков
3 Марта, 2019 15:56

У полицейских, задержавших Емельяненко, появились серьёзные проблемы

Александр Емельяненко.
Источник: News.yandex.kz
#Емельяненко

#полиция

#Кисловодск
Ставрополь, 03 Марта - DIXINEWS.

Сотрудникам полиции даже пригрозили увольнением. Кто-то отдавал приказ игнорировать нарушения спортсмена.

Полицейским из Кисловодска, которые 1 марта задержали бойца ММА Александра Емельяненко в пьяном виде за рулём, столкнулись с серьёзными проблемами. Как передаёт телеканал «360», об этом рассказал источник в полиции.

Утверждается, что стражей порядка просили закрыть глаза на поведение Емельяненко и заранее предупредили о происходящем. Однако спортсмена задержали и видеозапись этого попала в интернет. Теперь тем, кто это сделал, грозит увольнение.

Кто отдавал распоряжение игнорировать правонарушения Александра Емельяненко – источник не уточнил. Накануне бойца отправил под арест на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции. Спортсмен также признал свою вину и извинился.

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