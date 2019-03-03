Появилось видео массового ДТП на МКАД

Несколько десятков автомобилей столкнулись из-за гололёда. Сообщается о пострадавших.

Утром в воскресенье, 3 марта, на Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП, в котором участвовали более 30 автомобилей. Как пишет «Интерфакс», в районе пятьдесят девятого километра трассы столкнулись сразу 16 машин, а в нескольких сотнях метров – ещё 19 авто.

После аварии полицейские перекрыли две полосы МКАД. Известно, что как минимум один человек получил ранения.

Причиной аварии назвали сильный гололёд – утро в столице начался снегопад с метелью. Медики прогнозируют, что выпадет до 5 сантиметров снега за сутки.