ДТП

Константин Большаков
3 Марта, 2019 14:34

Появилось видео массового ДТП на МКАД

ДТП на МКАД.
Источник: Gazeta.a42.ru
#ДТП

#МКАД

#гололёд
Москва, 03 Марта - DIXINEWS.

Несколько десятков автомобилей столкнулись из-за гололёда. Сообщается о пострадавших.

Утром в воскресенье, 3 марта, на Московской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП, в котором участвовали более 30 автомобилей. Как пишет «Интерфакс», в районе пятьдесят девятого километра трассы столкнулись сразу 16 машин, а в нескольких сотнях метров – ещё 19 авто.

После аварии полицейские перекрыли две полосы МКАД. Известно, что как минимум один человек получил ранения.

Причиной аварии назвали сильный гололёд – утро в столице начался снегопад с метелью. Медики прогнозируют, что выпадет до 5 сантиметров снега за сутки.

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