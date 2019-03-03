Политика

Константин Большаков
3 Марта, 2019 11:43

Киеву пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

Паспорт Украины.
Источник: Sts.sumy.ua
#Украина

#безвизовыйрежим

#ЕвроСоюз
Киев, 03 Марта - DIXINEWS.

Такое заявление сделали в связи с недостаточной борьбой с коррупцией в стране. Сам безвиз ввели около 2 лет назад.

В международной антикоррупционной организации Transparency International предупредили Украину о возможности лишения безвизового режима с Евросоюзом. Соответствующе сообщение появилось на сайте организации.

Как заявила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио, Киев может потерять поддержку и от международного валютного фонда, если в стране не наладят антикоррупционное законодательство. Если ограничения будут приняты, они негативно скажутся на развитии экономики страны, заметила Рубио.

Глава организации потребовала восстановить в Украине верховенство права, а также назначить справедливое наказание чиновникам страны, обвиняемым в незаконном обогащении.

Отмечается, что данное заявление опубликовано в связи с тем, что в конце февраля 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью, предусматривающее наказание за незаконное обогащение.

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