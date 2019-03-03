Киеву пригрозили отменой безвизового режима с Евросоюзом

Такое заявление сделали в связи с недостаточной борьбой с коррупцией в стране. Сам безвиз ввели около 2 лет назад.

В международной антикоррупционной организации Transparency International предупредили Украину о возможности лишения безвизового режима с Евросоюзом. Соответствующе сообщение появилось на сайте организации.

Как заявила глава Transparency International Делия Феррейра Рубио, Киев может потерять поддержку и от международного валютного фонда, если в стране не наладят антикоррупционное законодательство. Если ограничения будут приняты, они негативно скажутся на развитии экономики страны, заметила Рубио.

Глава организации потребовала восстановить в Украине верховенство права, а также назначить справедливое наказание чиновникам страны, обвиняемым в незаконном обогащении.

Отмечается, что данное заявление опубликовано в связи с тем, что в конце февраля 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной статью, предусматривающее наказание за незаконное обогащение.