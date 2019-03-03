Политика

Константин Большаков
3 Марта, 2019 10:55

Названа причина провала переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын и Дональд Трамп.
Источник: Independent.co.uk
#Трамп

#КимЧенЫн

#КНДР
Вашингтон, 03 Марта - DIXINEWS.

Лидеры не сумели договориться из-за некого завода. Американцы требовали его закрыть, но Северная Корея отказала.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не сумели договориться на недавнем саммите во Вьетнаме из-за секретного завода по обогащению урана под Пхеньяном. Как пишет The Sunday Times, Трамп потребовал закрыть предприятие, однако столкнулся с отказом.

Американская сторона в ходе переговоров сообщила, что разведка вычислила секретный объект Кангсон в городе Чхоллима, который находится в нескольких километрах от столицы КНДР. Когда Ким Чен Ын отказался закрывать завод, переговоры были завершены досрочно.

Напомним, встреча американского президента и северокорейского лидера состоялась в Ханое 27-28 февраля. Никаких документов стороны не подписали. Трамп в ходе пресс-конференции заявлял, что Пхеньян потребовал снятия всех санкций, но момент для этого ещё не настал.

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