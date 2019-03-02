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Виктория Грей
2 Марта, 2019 17:20
Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко
Александр Емельяненко.
Источник: M.news.yandex.ru
Ставрополь, 02 Марта - DIXINEWS.
Спортсмена задержали накануне вечером в Кисловодске. Он стал виновником двойного ДТП.
Как сообщили ИА DixiNews в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в отношении Александра Емельяненко правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».
Помимо этого, на бойца уже составлены административные протоколы за нарушение правил стоянки на проезжей части, за отказ о прохождения медицинского освидетельствования и за невыполнение требований сотрудника полиции.
Накануне вечером в Кисловодске Емельяненко был задержан. Он оставил свой автомобиль на пешеходном переходе, а когда прибыл эвакуатор, Александр устроил скандал, сел в машину и продолжил движение по тротуару. Позже он устроил двойное ДТП, а с места происшествия скрылся.
Стражам порядка Емельяненко хамил, оскорблял их и угрожал физической расправой. Он также отказывался выходить из машины и предъявлять документы. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Все признаки указывали на то, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стоит отметить, что на 4 мая в Челябинске намечен бой Емельяненко с Вагнером Калдейрао Прадо из Бразилии.
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