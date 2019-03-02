Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко

Спортсмена задержали накануне вечером в Кисловодске. Он стал виновником двойного ДТП.

Как сообщили ИА DixiNews в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в отношении Александра Емельяненко правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Помимо этого, на бойца уже составлены административные протоколы за нарушение правил стоянки на проезжей части, за отказ о прохождения медицинского освидетельствования и за невыполнение требований сотрудника полиции.

Накануне вечером в Кисловодске Емельяненко был задержан. Он оставил свой автомобиль на пешеходном переходе, а когда прибыл эвакуатор, Александр устроил скандал, сел в машину и продолжил движение по тротуару. Позже он устроил двойное ДТП, а с места происшествия скрылся.

Стражам порядка Емельяненко хамил, оскорблял их и угрожал физической расправой. Он также отказывался выходить из машины и предъявлять документы. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Все признаки указывали на то, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что на 4 мая в Челябинске намечен бой Емельяненко с Вагнером Калдейрао Прадо из Бразилии.