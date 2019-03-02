ДТП

Виктория Грей
2 Марта, 2019 17:20

Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко

Александр Емельяненко.
Источник: M.news.yandex.ru
#Емельяненко

#ДТП

#уголовноедело
Ставрополь, 02 Марта - DIXINEWS.

Спортсмена задержали накануне вечером в Кисловодске. Он стал виновником двойного ДТП.

Как сообщили ИА DixiNews в ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в отношении Александра Емельяненко правоохранители могут возбудить уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти».

Помимо этого, на бойца уже составлены административные протоколы за нарушение правил стоянки на проезжей части, за отказ о прохождения медицинского освидетельствования и за невыполнение требований сотрудника полиции.

Накануне вечером в Кисловодске Емельяненко был задержан. Он оставил свой автомобиль на пешеходном переходе, а когда прибыл эвакуатор, Александр устроил скандал, сел в машину и продолжил движение по тротуару. Позже он устроил двойное ДТП, а с места происшествия скрылся.

Стражам порядка Емельяненко хамил, оскорблял их и угрожал физической расправой. Он также отказывался выходить из машины и предъявлять документы. Полицейским пришлось вызывать подкрепление. Все признаки указывали на то, что спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что на 4 мая в Челябинске намечен бой Емельяненко с Вагнером Калдейрао Прадо из Бразилии.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Стали известны подробности гибели российских туристов в Тайланде
Названы подробности гибели российского военного в Абхазии
Заведено дело после смерти вахтовиков при аварии «Камаза» в Кузбассе
Читайте в рубрике:
Появилась уточненная информация по аварии в Калужской области
В полиции уточнили обстоятельства серьёзного ДТП с детьми в Калужской области
В жутком ДТП лесовоза и маршрутки под Иркутском погибли четверо




Нетребко покорила Венский оперный бал
Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
В Сети не стихают обсуждения слов светской львицы о "быдле" в ресторанах
Памела Андерсон выступила в защиту Мадуро
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уголовное дело хотят возбудить против бойца ММА Емельяненко
Москва, 02 Марта, 12:45.
Росстат опубликовал зарплаты чиновников
Санкт-Петербург, 02 Марта, 11:12.
Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов
Минск, 02 Марта, 10:51.
Лукашенко рассказал, почему не признал независимость Абхазии
Калининград, 02 Марта, 09:09.
Евросоюз запрещает Польше строить канал рядом с Россией
Москва, 01 Марта, 21:22.
Провал неизбежен: PR-асы ФБК Навального подали иск против «Конкорда»
Москва, 01 Марта, 18:24.
Россиянам станет проще попасть в США
Москва, 01 Марта, 15:25.
Москвичей ждёт изменение маршрутов автобусов и трамваев в районе Белорусского вокзала
Москва, 01 Марта, 14:50.
Циркачи обвинили Запашного в мошенничестве
Челябинск, 01 Марта, 14:35.
Мэр Магнитогорска представил нового зама
Екатеринбург, 01 Марта, 13:45.
В Екатеринбурге открыли Центр социально-психологической помощи онкобольных
Исламабад, 01 Марта, 12:59.
Пакистан согласился на предложение Лаврова


Загрузка...





Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия