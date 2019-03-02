Власть

Виктория Грей
2 Марта, 2019 12:45

Росстат опубликовал зарплаты чиновников

Администрация президента РФ.
Источник: Pskov.sm-news.ru
#чиновники

#Росстат

#заработнаяплата
Москва, 02 Марта - DIXINEWS.

Самая большая зарплата у госслужащих в аппарате правительства. Это на 5,7% больше чем в 2017 году.

Росстат сообщил о заработных платах чиновников в России за 2018 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, среднемесячная заработная плата гражданских федеральных государственных служащих составила 126,6 тысяч рублей, а это на 5,4% больше, чем в 2017 году.

Данные показывают, что самая высокая зарплата у чиновников в аппарате правительства. Их среднемесячный доход – 240,3 тысячи рублей, что на 5,7% больше, чем год назад.

Сотрудники администрации президента РФ в среднем зарабатывают 236,7 тысяч рублей. Рост составил 8,8% по сравнению с 2017 годом. А в Совете Федерации и Государственной думе получают 186,4 и 158,9 тысяч соответственно. Стоит отметить, что в Госдуме по сравнению с 2017 годом заработок снизился на 1%.

В министерствах и ведомствах выше всех зарплата у Федерального казначейства, там, в среднем зарабатывают 159 тысяч рублей. Сотрудники МИД имеют заработок в размере 151,1 тысячу рублей, а МЧС – 145 тысяч рублей.

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