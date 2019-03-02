Умер нобелевский лауреат Жорес Алферов

Он скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Об этом сообщила его жена.

Нобелевский лауреат в области физики, академик Жорес Алферов ушёл из жизни в Санкт – Петербурге, сообщают РИА Новости.

В ноябре 2018 года на заседании РАН Алферову стало плохо и его незамедлительно госпитализировали. В Академии наук тогда сказали, что академик попал в больницу с гипертоническим кризом.

Родился нобелевский лауреат 15 марта 1930 года в Витебске. Получил образование в Ленинградском электротехническом институте, далее работал Физико-техническом институте имени Иоффе.

В 2000 году Жорес Алферов был удостоен Нобелевской премии в области физики. Он разрабатывал полупроводниковые гетероструктуры и быстрые опто- и микроэлектронные компоненты.

С 1991 года по 2017 год учёный занимал пост вице-президента Российской Академии наук.