Лукашенко рассказал, почему не признал независимость Абхазии

Он побоялся международной изоляции страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал на встрече с журналистами, которая прошла 1 марта в Минске, что готов был подписать указ о признании независимости Абхазии, однако его вынудили отказаться от этой идеи, сообщают Известия.

«Я готов был подписать указ о признании Абхазии. Но что будет завтра? Ко мне, диктатору, приехал Хавьер Солана», - сказал лидер Белоруссии СМИ.

В «долгом» и «хорошем» разговоре бывший генсек НАТО сказал Лукашенко, что если Белоруссия признает независимость Абхазии, то страна попадёт в полную изоляцию. После этого разговора, белорусский лидер встретился с Президентом России Дмитрием Медведевым (он тогда занимал этот пост). В разговоре они затронули эту тему, но не пришли к единому мнению.

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Далее независимость этих государств признали Никарагуа, Вануату, Науру, Венесуэла и Тувалу. А 29 мая 2018 года к ним присоединилась Сирия.