Евросоюз запрещает Польше строить канал рядом с Россией

Тендер на строительство канала власти Польши объявили в 2018 году. Это необходимо для безопасности и экономики страны.

Европейская комиссия не одобряет строительство канала на балтийском побережье, поэтому Польша должна отказаться от его строительства. Такое требование высказал один из чиновников ЕС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

В конце 2018 году в Польше был объявлен тендер на строительство канала через Балтийскую косу. Но в ЕС заявили, что данные действия могут ещё больше усугубить обострённые отношения между польскими националистами, находящимися у власти и Евросоюзом.

В свою очередь власти Польши сообщили, что строительство канала им необходимо, для того, чтобы обезопасить себя, и в целях экономики. К тому же Варшава утверждает, что Европейская комиссия признала целесообразность проекта, но настояла на обсуждении технических вопросов.

Европейский чиновник опроверг заявление Варшавы и сообщил, что в ЕК уверены в том, что у Польши нет необходимости строить данный канал.

Балтийская или Вислинская коса – это узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Её длина составляет 65 километров, из которых 35 километров – российские. В Польше коса соединена с материком, а в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.