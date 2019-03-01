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Константин Большаков
1 Марта, 2019 18:24
Россиянам станет проще попасть в США
Посольство США в Москве.
Источник: Golos-ameriki.ru
Москва, 01 Марта - DIXINEWS.
Стороны решили взаимно снизить стоимость виз. Эту информацию подтвердили дипломаты.
В министерстве иностранных дел РФ заявили, что с 4 марта стоимость всех видов виз в США будет составлять 160 долларов вместо прежних 303 долларов. Как сообщил корреспондент ИА «DixiNews», такую информацию озвучили в пресс-службе дипломатического ведомства.
- Считаем, что данный совместный шаг является хорошим примером взаимовыгодного сотрудничества и будет способствовать расширению деловых, гуманитарных, культурных и туристических контактов между гражданами наших стран, - сказали в российском МИД.
Данную информацию подтвердили и в посольстве США в России. Там пояснили, что дополнительные сборы за визы упраздняются.
- Данная структура визового сбора основывается на принципе взаимности и обеспечивает равную стоимость деловых и туристических виз для граждан РФ и США, - резюмировали в американском диппредставительстве.
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