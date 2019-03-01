Циркачи обвинили Запашного в мошенничестве

Якобы, артист причастен к разорению ряда компаний, которые задолжали круглые суммы денег. Сам Запашный вину не признал, заявив, что в бизнесе бывает всякое.

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» готовит заявление в СК РФ в адрес главы Большого московского цирка Эдгарда Запашного. Как передаёт телеканал «Дождь», циркачи обвиняют Запашного в мошенничестве.

Запашный, якобы, умышленно обанкротил три компании, которые продавали билеты на гастролях Большого московского цирка в России, Беларуси и ОАЭ. Фирмы не расплатились с артистами и заказчиками, а затем обанкротились.

Сам артист в беседе с журналистами пояснил, что вину не признаёт, а в шоу-бизнесе случаются разные ситуации.

- Есть люди, которые рискуют своими собственными деньгами, проводят гастроли по всему миру, работают со многими компаниями, есть успешные люди, есть неуспешные, и никто не застрахован, - сказал Эдгард Запашный.

При этом Запашный добавил, что Большой московский цирк под его руководством в последние годы увеличивает свою прибыль.