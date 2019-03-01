Пакистан согласился на предложение Лаврова

Исламабад готов сесть за стол переговоров после столкновений с индийскими военными. Но в Нью-Дели считают иначе.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение российских властей о посредничестве в переговорах с Индией о мирном урегулировании конфликта.

- Лавров предложил посредничество. Я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряжение, - передаёт Dawn слова Куреши. В свою очередь в МИД Индии считают, что стороны не нуждаются в посредниках, чтобы самим прийти к соглашению.

- У Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, в посредничестве третьих сторон нет необходимости, - приводит РИА «Новости» слова индийского дипломата.

Напомним, накануне Сергей Лавров предложил провести мирные переговоры между Пакистаном и Индией в Москве, если стороны захотят этого.