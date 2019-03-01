|
Константин Большаков
1 Марта, 2019 12:59
Пакистан согласился на предложение Лаврова
Обломки индийского истребителя.
Источник: Tass.ru
Исламабад, 01 Марта - DIXINEWS.
Исламабад готов сесть за стол переговоров после столкновений с индийскими военными. Но в Нью-Дели считают иначе.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов принять предложение российских властей о посредничестве в переговорах с Индией о мирном урегулировании конфликта.
- Лавров предложил посредничество. Я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров и снизить напряжение, - передаёт Dawn слова Куреши. В свою очередь в МИД Индии считают, что стороны не нуждаются в посредниках, чтобы самим прийти к соглашению.
- У Индии и Пакистана есть достаточно эффективных каналов для взаимодействия, в посредничестве третьих сторон нет необходимости, - приводит РИА «Новости» слова индийского дипломата.
Напомним, накануне Сергей Лавров предложил провести мирные переговоры между Пакистаном и Индией в Москве, если стороны захотят этого.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия