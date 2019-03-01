Нурмагомедов рассказал, как тяжело быть мужчиной

Прославленный боец поразмышлял о жизни современного сильного пола. И понял, что мужчин без проблем не бывает.

Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в инстаграме поразмышлял о том, каково приходится мужчинам в современном мире. Спортсмен пришёл к выводу, что жизнь мужчины и проблемы – всегда нераздельные вещи.

- Не бывает такого, что ты мужчина, и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время, - заметил Нурмагомедов.

В феврале, напомним, Хабиб Нурмагомедов выступил против спектакля «Охота на мужчин», который посчитал непристойным и призвал не проводить подобные мероприятия в Дагестане. В результате актёр, играющий главную роль в постановке, извинился перед бойцом.

Сам Нурмагомедов в данный момент отстранён от UFC из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. В октагон россиянин вернётся не раньше июля 2019 года.