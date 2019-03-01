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Константин Большаков
1 Марта, 2019 12:31
Нурмагомедов рассказал, как тяжело быть мужчиной
Хабиб Нурмагомедов.
Источник: Brodv.ru
Махачкала, 01 Марта - DIXINEWS.
Прославленный боец поразмышлял о жизни современного сильного пола. И понял, что мужчин без проблем не бывает.
Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в инстаграме поразмышлял о том, каково приходится мужчинам в современном мире. Спортсмен пришёл к выводу, что жизнь мужчины и проблемы – всегда нераздельные вещи.
- Не бывает такого, что ты мужчина, и у тебя нет проблем. Быть мужчиной очень тяжело, особенно в наше время, - заметил Нурмагомедов.
В феврале, напомним, Хабиб Нурмагомедов выступил против спектакля «Охота на мужчин», который посчитал непристойным и призвал не проводить подобные мероприятия в Дагестане. В результате актёр, играющий главную роль в постановке, извинился перед бойцом.
Сам Нурмагомедов в данный момент отстранён от UFC из-за массовой драки после боя с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. В октагон россиянин вернётся не раньше июля 2019 года.
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